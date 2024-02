Il direttore artistico chiude la 74esima edizione dei record: è stato il suo ultimo Festival

Amadeus ha chiuso il Festival di Sanremo dei record. La 74esima edizione è stata l’ultima diretta dal conduttore che ha già annunciato che non tornerà più sul palco dell’Ariston come direttore artistico. “Stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l’Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto”, ha dichiarato Ama durante la conferenza stampa di domenica mattina. Ecco il saluto ad Amadeus a LaPresse all’indomani della finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata