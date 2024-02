Il direttore artistico del Festival al termine della 74esima edizione: "Sulla carrozza con Fiorello abbiamo provato un'adrenalina come quando finisci una partita e alzi la coppa"

“Se c’è uno spiraglio per rimanere alla direzione del Festival? Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo già a maggio scorso, ma stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l’Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto”. Così Amadeus alla conferenza stampa in merito al suo futuro, dopo che l’Ad Rai Roberto Sergio che poco prima aveva detto: “Amadeus resta al Festival? Lasciamo decantare, ne riparleremo tra 15-20 giorni”.

Amadeus: “Fine Festival come alzare coppa a fine partita”

“Sulla carrozza con Fiorello abbiamo provato un’adrenalina come quando finisci una partita e alzi la coppa. È la fotografia che non dimentichi più. La mente si prende un po’ più di riposo, una sorta di serenità e leggerezza, per godersi solo la vittoria da quel punto di vista”. Così Amadeus in conferenza stampa al termine del Festival di Sanremo 2024.

