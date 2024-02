Lo scorso anno la quarta serata aveva registrato un ascolto medio di 11.121.000 spettatori

La quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con co-conduttrice Lorella Cuccarini accanto ad Amadeus, segna un ascolto medio del 67.8% di share con 11.893.000 spettatori nella fascia oraria dalle 21,25 alle 01,59. Lo scorso anno la quarta serata aveva registrato un ascolto medio di 11.121.000 spettatori per uno share del 66,5% di share.

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata (dalle 21,25 alle 23,35) ha raccolto 15.531.000 spettatori per uno share del 65,1% di share. La seconda parte (dalle 23,38 alle 01,59), è stata vista da 8.398.000 spettatori e uno share del 73,2% share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21,25 alle 23,41, era stata vista da 15.046.000 di spettatori per uno share del 65,2%, mentre la fascia dalle 23,44 alle 01,59, aveva totalizzato 7.041.000 di spettatori per il 69,7% di share.

Il PrimaFestival ottiene il 38,8% con 8 milioni 738 mila spettatori.Sanremo Start dalle 20.45 alle 21.19 ottiene il 52,2% con 12 milioni 824 mila spettatori.La puntata di Viva Rai2 Viva Sanremo in onda dopo la terza puntata del Festival (dalle 2.00 alle 2.33) registra il 50,5% con 1 milione 337 mila spettatori.

Dato migliore del venerdì da quando esiste Auditel

Il 67,8% di share registrato ieri al Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Lorella Cuccarini, segna il nuovo record per una quarta serata della kermesse dall’introduzione del sistema di rilevazione degli ascolti. Fino a ieri, infatti, il miglior risultato di sempre nella penultima serata di Festival da quando esiste l’Auditel, era stato fissato nel 1987 da Pippo Baudo e Carlo Massarini (al Palarock) con il 67.5% e 13,2 milioni di spettatori nella fascia oraria dalle 20.44 alle 2.

