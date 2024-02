Nel venerdì del Festival i duetti e le cover. Lorella Cuccarini co-conduttrice, tra gli ospiti Carolina Kostner e Pecco Bagnaia

Al via la quarta serata del 74esimo Festival di Sanremo. È la serata dei duetti e delle cover cantate dagli artisti in gara. Grande attesa, tra gli altri, per l’esibizione di Angelina Mango con la canzone del padre ‘La Rondine’, e per Mr. Rain insieme ai Gemelli Diversi nella canzone ‘Mary’ con la coreografia delle Farfalle, la nazionale di Ginnastica Ritmica. Inizio dello show alle 20:45 su Rai1. Co-conduttrice insieme al direttore artistico Amadeus è Lorella Cuccarini, tra gli ospiti Carolina Kostner e Pecco Bagnaia, ma anche il ritorno di Gigi D’Agostino dopo i problemi di salute degli ultimi anni. Ecco tutte le notizie dalla serata in diretta.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

22:31 Amadeus saluta Matilda De Angelis in platea

Saluto a sorpresa dell’Ariston all’attrice Matilda De Angelis, presente in platea al Festival di Sanremo. Al termine della cover ‘Hallelujah‘ eseguita dai Santi Francesi insieme a Skin, Amadeus ha chiesto ad Alessandro De Santis di salutare insieme a lui la sua fidanzata, appunto, Matilda De Angelis. L’attrice bolognese si è quindi alzata in piedi dalla prima fila e ha ringraziato il conduttore, il compagno e il pubblico in platea. Amadeus ha poi ricordato quando, nel 2021, una delle edizioni più difficili a causa delle misure anticovid, Matilda De Angelis fu co-conduttrice insieme a lui.

22:25 Gabbani ripete inchino a Mannoia, come nel 2017

Nel 2017 si erano salutati con Francesco Gabbani appena decretato vincitore del Festival che si era inchinato davanti a Fiorella Mannoia, arrivata seconda alle sue spalle. Oggi il cerchio si è chiuso, sullo stesso palco dell’Ariston, al termine del medley ‘Che sia benedetta/Occidentali’s Karma’ Gabbani ha eseguito un nuovo ‘namaste’: “Fatemi ripetere questo…”.

22:14 Cocciante al piano incanta l’Ariston con Irama

Riccardo Cocciante incanta il pubblico dell’Ariston al pianoforte suonando in duetto con Irama una accorata ‘Quando finisce un amore’, seguita dal lungo applauso del pubblico. “In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo”, ha detto Cocciante, prima di iniziare a intonare ‘Vivere Per Amare’ di Notre Dame de Paris cantata con Lola Ponce.

21:55 Fiorello fa Franjo in balletto Cuccarini: “Non vi do liberatoria”

Entra in scena Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo, sulle note del suo medley iniziato dall’esterno dell’Ariston con il corpo di ballo per poi raggiungere prima il foyer e poi la platea accolta da Amadeus. Ospite della co-conduttrice di Amadeus è un Fiorello travestito da Manuel Franjo, che insieme a Lorella ha dato vita a balletti e coreografie memorabili. Tra uno spagnolo arrangiato e l’altro, Fiorello ha osservato: “La prima cosa che non vi do… è che non vi do la liberatoria… per i capelli“. Chiaro il riferimento alla liberatoria che John Travolta non avrebbe voluto firmare per il ‘Ballo del qua qua’.

21:50 Amadeus e Cuccarini ballano Grease sul palco

Lorella Cuccarini e Amadeus portano Grease sul palco dell’Ariston. Durante l’esecuzione del medley dei successi della co-conduttrice, la Cuccarini ha intonato anche un brano estratto dallo storico musical entrando all’Ariston accompagnata dal corpo di ballo e dallo stesso conduttore vestito con una giacca di pelle in stile Danny Zuko.

21:47 Standing ovation per Vecchioni e Alfa

Roberto Vecchioni con Alfa fanno alzare in piedi l’Ariston sulle commoventi note di ‘Sogna ragazzo sogna’, con il cantautore milanese che completando il brano coi versi ‘Manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu…“, ha lasciato la scena al 23enne genovese che l’ha completata con un suo testo in rap. Applausi e standing ovation dell’Ariston, con Amadeus che salutando Vecchioni gli ha detto: “Prenditi il tuo applauso perché te lo meriti”.

21:34 Ariston in piedi per Tozzi e i The Kolors

I The Kolors con Umberto Tozzi e il pubblico dell’Ariston si alza in piedi a ballare e battere le mani sulle note di ‘Ti Amo’, ‘Tu’, ‘Gloria’, medley concluso con Stash che al rullo finale di batteria ha proferito le parole che sono state il tormentone dell’estate: “Questa non è Ibiza” di Italodisco.

21:24 Gazzelle con Fulminacci omaggia Venditti: “Grazie che sei nato”

La nuova scuola cantautoriale romana rende omaggio ad Antonello Venditti sul palco dell’Ariston, con Gazzelle e Fulminacci che cantano ‘Notte prima degli esami‘. Al termine dell’esecuzione, Gazzelle ha detto: “Un bacio anche ad Antonello Venditti: Grazie che sei nato, ti vogliamo bene”.

21:19 Sul palco 4 cani del servizio di sicurezza del Festival

Quattro cani, due dei Carabinieri e due della Polizia, impegnati in questi giorni nel servizio d’ordine a Sanremo, sono stati invitati da Amadeus a salire sul palco dell’Ariston accompagnati da due poliziotti e due carabinieri. Amadeus ha quindi rivolto un ringraziamento alle decine di uomini e donne impegnate a garantire la sicurezza a Sanremo.

21:15 Ovazione Ariston per Gianna Nannini

Ovazione per Gianna Nannini all’Ariston, dopo il medley dei suoi successi in duetto con Rose Villain. ‘Scandalo’, ‘Meravigliosa creatura’ e ‘Sei nell’anima’, i brani cantati insieme dalle due. Poi il lunghissimo applauso che ha travolto la cantautrice senese. Rose Villain ha voluto dedicare il medley “alla mia mamma che non c’è più ma sono sicura che sta facendo un c… di tifo per me“.

20:55 Annalisa e la Rappresentante di Lista fanno ballare l’Ariston

La prima esibizione della serata è di Sangiovanni, che insieme alla cantante spagnola Aitana ha fatto un medley della sua ‘Farfalle’ e della sua versione iberica, ‘Mariposas’. Poi Annalisa e la Rappresentante di Lista hanno fatto ballare l’Ariston sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics.

20:11 Amadeus leggerà testo concordato con agricoltori

Stasera Amadeus, nel corso del quarto appuntamento del Festival di Sanremo, leggerà un testo estratto da una lettera concordata con gli agricoltori che protestano anche nella cittadina ligure. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Rai, che specifica come anche l’estratto scelto del ‘Discorso per Sanremo”, sia stato concordato con i manifestanti.

