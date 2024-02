L'artista è stato testimone dell'evacuazione di Villa Nobel per un allarme bomba

“Stiamo uscendo perché è accaduto un allarme bomba, ci hanno detto di uscire, è arrivata la polizia per controllare. Vediamo cosa succede”. È il racconto via Instagram di Francesco Facchinetti, testimone dell’evacuazione di Villa Nobel per un allarme bomba. L’edificio ospitava una cena con numerosi artisti del Festival tra gli ospiti. “A Sanremo succede anche questo…”, dice. “Eravamo al primo, circa 350 persone alla festa. Sono tutti preoccupati, vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa. Aspettiamo”. Facchinetti ha poi rassicurato: “Non è successo niente, non è esplosa nessuna bomba”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata