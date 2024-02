Nessun timore neanche sul fronte di un possibile arrivo al Festival dei trattori degli agricoltori in protesta

In vista della prima serata di Festival a Sanremo la situazione relativa all’ordine pubblico e la sicurezza è “tranquilla e sotto controllo”. È quanto apprende LaPresse dalla questura di Imperia. Disposti tutti i servizi di sicurezza idonei a far fronte a ogni evenienza, e in tutto il perimetro che circonda il teatro Ariston sono attivi controlli, sorveglianza e dissuasori anti terrorismo che da piazza Colombo chiudono l’accesso a corso Matteotti a poche decine di metri dal teatro. Stando a quanto riferito, nessun timore neanche sul fronte di un possibile arrivo dei trattori degli agricoltori in protesta. Anche la situazione legata al falso allarme bomba avvenuto ieri nella vicina Villa Nobel è rientrata.

