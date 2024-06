Vitaly Klitschko: "In questo momento sei per la guerra o contro la guerra"

Tutto pronto per la sedicesima edizione di ‘Marateale – Premio Internazionale Basilicata‘, che si terrà dal 23 al 27 luglio nel Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a bordo del Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), con le presenze a bordo di Nicola Timpone, Direttore Artistico Marateale; Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Antonella Caramia, Associazione Cinema Mediterraneo. Presente anche Martina Stella: “Sono anni che volevo venire a questo festival, trovo che sia un’iniziativa importante per il nostro cinema e per i giovani”, ha detto l’attrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata