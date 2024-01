Ultimo omaggio ad una delle dive del cinema italiano. Ad accompagnare il feretro i figli dell'attrice

È stata aperta in Campidoglio, a Roma, la camera ardente per rendere omaggio a Sandra Milo, l’attrice scomparsa ieri all’età di 90 anni. Ad attendere il feretro, accompagnato dai figli dell’attrice, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. La camera ardente resterà aperta fino alle 19.30.

La figlia Debora: “Ha sempre condiviso tutto con chi ha bisogno”

“Grazie a voi tutti per essere qui. Tante volte ho fatto camere ardenti dall’altra parte della barricata e faccio questa dichiarazione per rispetto ai colleghi. Lei ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori, cadute e ascese. Ha sempre condiviso quello che ha guadagnato con chi ha bisogno. Mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili: il divorzio, gli stipendi, uguali, il fine vita. Ha lottato anche per gli animali, ha salvato i cani che sono a casa. Non ha mai smesso di leggere e fino a quando ha potuto ogni mattina ha chiesto la copia cartacea del giornale. Grazie alla Rai, in particolare ad Alberto Matano, e a tutta la dirigenza della mia Rai”. Così Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, attrice scomparsa ieri all’età di 90 anni, alla camera ardente in Campidoglio.

Fiori e dediche a camera ardente, ‘non ti dimenticheremo mai’

Fiori bianchi e un carosello di foto alla camera ardente di Sandra Milo in Campidoglio. Tanti pensieri dei cittadini che stanno venendo a omaggiare l’attrice scomparsa ieri all’età di 90 anni. Tra le dediche si legge un: “Grazie Sandra è merito tuo se ho iniziato a lavorare nel cinema. La tua interpretazione de ‘L’ombrellone’ è unica. “Non ti dimenticheremo mai“. Un’altra persona scrive: “Continua a volare farfalla”. E ancora: “Grande donna eri una di noi’.

