Di tutto, di più. Il vecchio claim della Rai non passa mai di moda e tratteggia al meglio ciò che proporrà l’edizione del Festival di Sanremo 2024. Da Fiorella Mannoia ai Negramaro, da Loredana Bertè ad Annalisa, passando per il ritorno di diversi vincitori di passate edizioni come Mahmood, Diodato, Il Volo, Renga ed Emma, Amadeus ha stilato la lista dei big in gara a partire dal 6 febbraio prossimo proponendo un cast stellare e pieno di novità. In diretta al Tg1 il conduttore e direttore artistico al suo quinto e ultimo Festival (“Assolutamente sì ma sarà una grande festa e siete tutti invitati”), ha elencato come promesso un roster ricchissimo, stilato dopo aver modificato all’ultimo minuto il regolamento stesso della rassegna variando da 23 a 27 i Big in gara e portando così gli artisti complessivi sul palco da 26 a 30, comprensivi dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani Edizione 2023. Questi i big in gara ‘promossi’ da Amadeus dopo una fitta selezione: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Annalisa, Gazelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Mannini e I Ricchi e Poveri.

Sabato scorso, lo stesso Amadeus, aveva postato nelle sue storie di Instagram un video che lo ritraeva proprio mentre preparava la lista di tutti i cantanti in gara. “Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico. La scelta è sempre difficile, ma , mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara. Viva Sanremo”, ha commentato Amadeus che al Tg1 ha mostrato in anteprima anche la scenografia del Teatro Ariston per la 74ma edizione, realizzata per la quinta volta da Gaetano e Chiara Castelli. Dopo aver annunciato alla Milano Music Week che Paola&Chiara saranno le conduttrici del Prima Festival (arrivano anche i TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras) e dopo aver scoperto i nomi dei co-conduttori – Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, si è dunque entrati ufficialmente nel vivo della gara. Ci sono vecchie conoscenze come i Ricchi e Poveri, Berté e Mannoia (che si aggiudicò due volte il premio della critica), ex giovani come i Negramaro, alla loro prima apparizione in concorso, Renga e Nek, Gazzelle e Fred De Palma, Dargen D’Amico. Ma non mancano anche coloro capaci di schizzare subito in classifica come Angelina Mango, Annalisa, Mr. Rain e The Kolors. Nella lista immancabili però anche coloro che hanno fatto la storia recente del festival come Emma Marrone, Irama, Alessandra Amoroso, Mahmood e Diodato. Amadeus non ha però voluto rinunciare alle novità puntando su Geolier, La Sad, Rose Villain, Il Tre, Alfa, Big Mama e Maninni (“Li ho visti, li ho seguiti, mi è piaciuta la canzone e li ho messi direttamente tra i big”). Insomma, di tutto, di più per un festival che promette un’altra edizione da record. Il primo è stato già battuto, quello sul numero degli artisti in gara. Quanto al timing delle serate, nonostante l’allargamento dei presenti, Amadeus, che a sorpresa ha fatto al sua apparizione negli studi di ‘Domenica in’ di Mara Venier confermando che sarà il suo ultimo Festival, non si sforerà oltre le 2 di notte: “Non avrò superospiti, sono loro i superospiti. E poi avrò Fiorello”.

