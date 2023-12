Ieri il conduttore ha annunciato i 30 partecipanti dell'edizione 2024

“Se immagino già un vincitore? No, diciamo che potrei avere un podio di cinque. E secondo me tra di loro ci potrebbe essere anche una sorpresa che non ci aspettiamo, avendo ascoltato tutte le canzoni”. Così Amadeus, ospite dell’amico Fiorello a Viva Radio2, all’indomani dell’annuncio dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2024. Il conduttore del Festival ha rivelato che, tra gli artisti scartati, “ce ne sono almeno 3 o 4 che avrei preso, ci ho anche pensato: e se ne metto 30 e poi coi i giovani arriviamo a 33? Poi ho pensato a te (Fiorello, ndr) e ho evitato”. Sulla mancata partecipazione di uno dei cantanti in gara al Festival, Mahmood, alla puntata di ieri di ‘Che tempo che fa’, Amadeus ha precisato: “È il cosiddetto embargo, è quando interrompi i rapporti commerciali con altri Paesi sia per ragioni politiche o economiche. In questo caso è solo perché chiaramente il cantante non può andare da altre parti, sennò poi lo vogliono tutti e quando arriva a Sanremo, si dice ‘ancora questo!'”.

Sanremo, Fiorello: “Dopo l’annuncio dei big in gara, i Jalisse hanno rigato la macchina di Amadeus”

“I 27 big oggi li trovate ovunque, persino su ‘Mani di fata’, il settimanale dedicato al punto croce”, ha esordito Fiorello aprendo la puntata. “Pensate che subito dopo aver dato i nomi dei cantanti, Amadeus ha annesso San Marino all’Italia, ha ordinato tre cardinali, ha separato e unito il Mar Rosso. Purtroppo, però, è stato denunciato all’Onu per sequestro di un’intera nazione nella settimana del Festival”.

“Un titolo recita Sanremo senza cattivi”, ha continuato Fiorello. “Ragazzi, ma voi lo conoscete Diodato? E Mahmood è terribile. Questo Maninni, di cui ancora si sa poco, tutte le sere ha la firma al commissariato. Per non parlare del Volo. E sapete chi è il super ospite non ancora annunciato? Kim Jong-un!”. Tra l’altro – ha proseguito lo showman siciliano – “dobbiamo segnalare una disavventura per Amadeus, che dopo aver fatto l’annuncio ha trovato la macchina rigata. Sul cofano c’era scritto: Jalisse”. L’ironia di Fiorello non ha poi risparmiato Albano. “A quanto pare anche lui è stato escluso. Amadeus, a Putin questa cosa non gliela dovevi fare. Aspettati qualche telefonata”.

Sanremo, Fiorello ironizza su Stefano di Martino

Amadeus è stato protagonista di uno speciale faccia a faccia. “Per la prima volta il vincitore di Sanremo non potrà andare da Fabio Fazio, perché non è più Rai. Andrà alle previsioni del tempo”, commenta scherzosamente Fiorello. Ma non solo Sanremo. Vero e proprio fil rouge della puntata è stato anche Stefano De Martino e, in particolare, la notizia per cui avrebbe tradito Belen con 12 donne. “Se cerchi ‘amante di De Martino’ su Google Maps” ha esordito Fiorello “il navigatore ti ci porta”.

Il ballerino e conduttore televisivo è stato poi il protagonista di diverse “notizie dell’ultima ora”. “Ragazzi, ancora notizie su De Martino: ‘Va alle poste e copula con tre donne in coda. De Martino guarda Viva Rai2! e chiede il numero di Mauro Casciari. Si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna della macchina accanto. Accompagna il figlio al bioparco di Roma e ci prova con una leonessa!’ Ragazzi, io non so se sono vere tutte queste cose, ma purtroppo è il mio lavoro” esclama Fiorello, prima del gran finale: “Una nuova ultima ora: Stefano De Martino va ospite da Fazio e ci prova con la Nove. La satira è satira non guarda in faccia a nessuno e noi la dobbiamo fare”.

