In meno di un anno la svolta social come content creator e la creazione del 'Gerryverso': "Ogni mattina mi faccio la prima sana risata della giornata"

È Gerry Scotti il “personaggio più memato dell’anno” ai Meme Awards di Memissima, il festival della cultura memetica, ideato e diretto da Max Magaldi che ogni anno si svolge a Torino e che premia le pagine e i memer più irriverenti e creativi d’Italia.

La statuina (un oscar “trasfigurato” nel volto da un meme, appunto) va nelle mani dello zio Gerry, da oggi non solo il più amato, ma anche ufficialmente il più memato d’Italia. Un traguardo che glorifica la carriera social di Gerry Scotti, volto protagonista di migliaia di meme frutto della creatività di giovani e giovanissimi.

“Ho vinto il Meme Award di MEMISSIMA. Sono onorato, vuol dire che le persone che mi hanno votato hanno capito il mio divertimento nell’essere memato: sono felice quando al mattino i miei amici mi inviano tutti i meme che sono arrivati, io mi faccio la mia prima sana risata della giornata, con la mia faccia ed i vostri meme. Grazie per aver pensato a me, e grazie al direttore artistico Max Magaldi. Grazie di cuore” dichiara Gerry Scotti alla vittoria.

In meno di un anno, la svolta social dello stesso Scotti come content creator è diventata un caso di studio unico nel suo genere, tanto che si parla ormai del “Gerryverso”: una realtà virtuale parallela in cui canzoni, film e attualità hanno un unico volto e un’unica voce, la sua.

Insieme al personaggio più memato dell’anno, nella serata di sabato 25 novembre, sono stati assegnati a OFF TOPIC anche gli Oscar dei Meme alle 12 pagine vincitrici per ogni categoria:

Categoria Memevertising vince il Meme Award Taffo

Categoria Dank, Trash, Nonsense vince il Meme Award Inchiestagram

Categoria Attualità vince il Meme Award Filosofia Coatta

Categoria Politica vince il Meme Award Giovanni Lindo Memetti

Categoria Reels vince il Meme Award Dick di Dog

Categoria Video vince il Meme Award Il Grande Flagello

Categoria Every Day vince il Meme Award Madonnafreeda

Categoria Sport vince il Meme Award Ufficialee

Categoria IGP vince il Meme Award Lo Statale Jonico

Categoria Musica, Arte, Cultura e Spettacolo vince il Meme Award Memini Biblicamente Accurati

Categoria Nerd vince il Meme Award Jinzo Evocato

Categoria Scuola, Università e Lavoro vince il Meme Award Memelinguistics

Più di 500 i meme candidati e solo 12 vincitori scelti dalla giuria composta da Serena Mazzini – docente alla NABA e autrice di podcast, Alessandro Lolli – autore de La Guerra dei Meme, Mattia Angeleri – fondatore della pagina AQTR, Alice Valeria Oliveri – autrice e giornalista, Daniele Polidoro – giornalista di Wired e Tgcom24 e Mattia Salvia – giornalista, autore di “Interregno” e fondatore della pagina Iconografie XXI.

