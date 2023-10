La "falsa telefonata" tra il rapper e lo showman è avvenuta durante la diretta su Instagram di ‘Aspettando Viva Rai2’

Che fosse uno scherzo dovuto alla genialità di Fiorello in molti l’avevano capito guardando il video su Instagram, ma che non fosse Fedez bensì un imitatore al telefono in pochi l’hanno capito. Sta di fatto che la dichiarazione su Sanremo, ovviamente, è stata un gioco. “La direzione musicale mi hanno proposto…Chi presenta il dopo Amadeus? Una donna”. Dopo qualche ora puntuale è arrivata la smentita di Fedez: “Io dormivo, avevo fatto tardi con i live di ‘X Factor’, mi sveglio e sono su tutti i giornali. Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono ma non era un imitatore, era un tipo che parla come me ma non per imitarmi, parla come me normalmente”.

