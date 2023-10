Una finta telefonata inganna tutti, poi la smentita del rapper

Nella prima parte del video mattutino di Fiorello, il video in diretta che precede di 40 minuti ‘Aspettando Viva Rai2’ Biggio chiama Fedez per commentare l’ospitata da Fazio. “Federico, confermi che vai da Fazio?”. “È più facile andare da Fazio che alla Rai. Che cosa mi chiederà? Della mia salute, di Sanremo…”, dice il cantante. “Sanremo? Dicci”, rilancia Fiorello. “La direzione musicale mi hanno proposto… Chi presenta il dopo Amadeus? Una donna”. “Pagano bene al Nove?”, incalza Fiorello. “Posso non rispondere a questa domanda?” dice Fedez. Su Sanremo Fiorello insiste: “Conduce la Clerici”. “L’hai detto tu”, risponde Fedez. “Scusate se ho anticipato l’intervista di Fazio. Noi abbiamo supposto”, chiude Fiorello. Ma era tutto uno scherzo. In realtà, che fosse uno sketch dovuto alla genialità di Fiorello in molti l’avevano capito guardando il video su Instagram, ma che non fosse Fedez bensì un imitatore al telefono in pochi l’avevano capito. Sta di fatto che la dichiarazione su Sanremo, ovviamente, è stata un gioco, e dopo qualche ora puntuale è arrivata la smentita di Fedez: “Io dormivo, avevo fatto tardi con i live di ‘X Factor’, mi sveglio e sono su tutti i giornali. Fiorello ha fatto finta che io fossi al telefono ma non era un imitatore, era un tipo che parla come me ma non per imitarmi, parla come me normalmente”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata