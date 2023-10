La cantante si è fermata per qualche selfie e foto di rito

Fan in delirio a Milano per Laura Pausini. La cantante presenta il suo nuovo album ‘Anime Parallele’, in un evento speciale in pieno centro nel capoluogo meneghino. In uno store approntato per l’occasione in Piazza San Babila un nutrito gruppo di fan ha accolto Laura Pausini, arrivata tutta vestita di rosa, che si è fermata brevemente per qualche selfie e foto di rito. Traffico letteralmente in tilt per diversi minuti.

