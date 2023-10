La premiazione era originariamente prevista per il 5 novembre. L'evento tornerà nel 2024

Gli Mtv Europe Music Awards 2023 di Parigi sono stati annullati a causa del conflitto in corso a Gaza. Lo hanno comunicato gli organizzatori in una nota. La premiazione era originariamente prevista per il 5 novembre con le esibizioni, tra gli altri, di Reneé Rapp, Sabrina Carpenter, David Guetta, Kid Laroi e Jung Kook della band K-pop BTS. Taylor Swift è stata l’artista più nominata (sette nomination), seguita da Olivia Rodrigo e Sza (sei). I Maneskin, così come Doja Cat, Miley Cyrus e Nicki Minaj, hanno ottenuto quattro nomination ciascuno. Gli organizzatori hanno affermato che la decisione di annullare la serata è stata dettata da ‘molta cautela’, pensando agli artisti e a coloro che dovevano prendere allo spettacolo di premiazione. L’evento tornerà nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata