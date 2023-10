Il rapper era ricoverato dal 28 settembre per un'emorragia: il ritorno a casa immortalato su Instagram

Il rapper Fedez è uscito dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era ricoverato dal 28 settembre per un’emorragia interna dovuta a due ulcere. “Sto bene, devo solo riprendermi un pochino, ho solo bisogno di riposo” le prima parole del cantante che è uscito dall’ospedale milanese mano nella mano con la moglie Chiara Ferragni. “Volevo solo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue: cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori oggi non sarei qui”, ha aggiunto Fedez.

Il ritorno a casa immortalato su Instagram

Il ritorno in famiglia di Fedez dopo gli otto giorni di ricovero in ospedale a causa due ulcere è stato immortalato da una foto sui social dei Ferragnez, nella quale si vedono le manine dei bimbi che fanno un cerchio di affetto e unione, una sopra l’altra, con la mano tatuata di Fedez, la mano di Chiara Ferragni e la zampa del cane. Un modo per dire a tutti i fan della ritrovata armonia in famiglia dopo lo scampato pericolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata