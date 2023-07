A confermarlo è la Barley Arts, la società che organizza l'evento. Attese 70mila persone al Prato della Gerascia

Nonostante il violento nubifragio che nella notte si è abbattuto su Monza e tutta la Brianza, sembra essere tutto pronto per l’attesissimo concerto di questa sera di Bruce Springsteen nel prato della Gerascia dell’Autodromo. Grazie all’incessante lavoro degli addetti, il palco dove si esibirà il Boss è già stato allestito. A condividere sui social un’immagine del palco all’alba di questa mattina è stato Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, storico organizzatore dei concerti di Springsteen in Italia.

Nonostante il violento nubifragio che nella notte si è abbattuto su Monza e tutta la Brianza “il concerto di Bruce Springsteen si farà“. A confermarlo a LaPresse è la Barley Arts, la società che organizza l’evento in programma stasera a Monza. Il concerto di The Boss per la tappa conclusiva del tour europeo del 2023 per i 70mila fan inizierà alle 19.30 nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza.

Parco Monza: “Tenere concerto Springsteen è da irresponsabili”

“Tenere il concerto di Bruce Springsteen nel Parco di Monza in questa situazione è da irresponsabili e decidere di non annullarlo solo per non dover pagare la penale non basta, perché il parco è un’area fragile di per sé, figuriamoci in questi giorni”. Lo dice a LaPresse Bianca Montrasio, presidente del Comitato per il Parco dove stasera si raduneranno dalle 19.30 74mila persone per il concerto del Boss.

“Si tratta di un’area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo. I fan di Springsteen hanno il diritto di ballare e divertirsi ma dovrebbero farlo in un contesto più adeguato, come ad esempio uno stadio. Farlo in un parco causa inevitabilmente danni”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata