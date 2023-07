Dagli accessi a come comprare cibo e bevande, passando per gli orari

Dopo lo straordinario successo a Ferrara e Roma nel mese di maggio dei primi due spettacoli italiani del tour mondiale 2023, Bruce Springsteen and The E Street Band arrivano finalmente a Monza martedì 25 luglio per l’attesissimo terzo e ultimo concerto.

Sarà la prima volta che Springsteen si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza.

Tutte le informazioni utili al pubblico

ORARI

h. 07:00 – Apertura del Parco di Monza a tutto il pubblico

h. 08:00 – Apertura del Comfort Village e della Comfort Area Mirabello

h. 14:00 – Apertura area concerto in Prato della Gerascia

h. 16:30 – The Teskey Brothers

h. 17:45 – Tash Sultana

h. 19:30 – BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

APP

Tutte le informazioni sono a disposizione, divise per città, sull’app gratuita Barley Arts X Bruce scaricabile su App Store e Play Store e da 12 store internazionali. L’app è stata sviluppata da AJepCom.

VIABILITÀ

Per tutte le informazioni sulle modifiche alla viabilità consultare il sito del Comune di Monza. Tutti i percorsi che arrivano in Area Concerto al Prato della Gerascia, all’interno del Parco di Monza, sono pedonali. Il traffico è inibito a qualsiasi autoveicolo che non sia di servizio. Via Cavriga in entrambe le direzioni (Villasanta e Monza) è chiusa al traffico veicolare e pedonale per l’esclusivo

utilizzo delle Navette Blu e Nere.

TRENI STRAORDINARI VERSO MILANO

Monza è collegata alla città di Milano da numerosi treni del servizio ferroviario regionale; gli orari delle corse sono consultabili su Trenord.it e App Trenord. I biglietti sono in vendita presso i canali Trenord. Per consentire il deflusso del pubblico dopo il concerto sono stati istituiti dei treni straordinari in partenza dalla stazione di Monza FS con capolinea a Milano Porta Garibaldi e fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli. I biglietti di tali treni straordinari sono acquistabili sul sito Trenord.it.

Non sarà possibile accedere ai treni straordinari con biciclette e monopattini. Le informazioni su orari e costi dei treni ordinari e straordinari sono disponibili su Trenord.it e App Trenord. Il Parco di Monza è collegato alla stazione di Monza FS dalla Navetta Nera. Informazioni sul servizio navetta sono disponibili sul sito di Monza Mobilità.

PARCHEGGI

È possibile prenotare e acquistare prima sia parcheggi che navette online, garantendo il massimo comfort e la migliore esperienza di viaggio. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online su www.monzamobilita.it e su www.comune.monza.it dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica.

NAVETTE BLU E NERE

La Navetta Blu collega il Parco di Monza con il Parcheggio Blu, mentre la Navetta Nera collega il Parco alla Stazione Monza FS. Sia le Navette Blu dal Parcheggio Blu che le Navette Nere della Stazione arriveranno all’interno del Parco all’incrocio tra Via Cavriga e Via Mirabello, dalla quale camminando si arriva alla Comfort Area Mirabello e al controllo accessi situato in quell’area. La fermata della Navetta Nera presso la Stazione di Monza FS è situata nel parcheggio della stazione uscita lato Binario 7.

INGRESSI

Gli ingressi sono consigliati e non obbligatori rispetto ai settori Pit. Chi, ad esempio, ha un biglietto di Pit B1 e vuole accedere da Porta Monza, non dovrà tornare indietro ma dovrà percorrere un tragitto pedonale più lungo per accedere al proprio settore.

INGRESSO CONSIGLIATO PER PIT A E B1:

– Biassono Costa Bassa – È consigliato il Parcheggio Verde.

– Biassono Santa Maria delle Selve – È consigliato il Parcheggio Marrone.

INGRESSO CONSIGLIATO PER TUTTI I PIT (INCLUSI SETTORI PIT A E B1):

– Porta Vedano – Sono consigliati i Parcheggi Platino, Arancione e Viola. (N.B.: entrambe le Porte: Vedano Montagnetta e Vedano Archi)

– Porta Monza – Sono consigliati i Parcheggi Gold, Arancione e Viola.

Lungo tutti i percorsi ci saranno operatori del servizio di controllo, Protezione Civile e Forze dell’ordine oltre a soccorritori della Croce Rossa Italiana con mezzi di soccorso. Tutti i percorsi per raggiungere l’area concerto sono situati all’interno del Parco con lunghe e ampie zone d’ombra in quanto situati in mezzo alla vegetazione del parco. Lungo tutti i percorsi sono presenti isole ecologiche. Si chiede la massima collaborazione da parte del pubblico nel seguire le indicazioni del personale addetto e nell’utilizzo appropriato dei punti di raccolta nelle isole ecologiche. Le uscite considerate a fine concerto sono le stesse sopraindicate per l’ingresso. Seguire le indicazioni del servizio di controllo e percorrere solamente i percorsi illuminati.

Si sconsiglia di usare l’entrata di Villasanta – anche se aperta durante il giorno, in quanto cancello del Parco – perché non è agevole per raggiungere l’area concerto. In ogni caso, in uscita a fine concerto sarà chiusa al passaggio pedonale in quanto riservata al transito veicolare delle Navette Blu. Via Cavriga, da cui si accede da Villasanta, è aperta al solo transito delle Navette Blu e non a quello pedonale, anche in entrata. In uscita a fine concerto le uniche Porte aperte del Parco sono quelle sopraindicate. Tutte le altre Porte del Parco saranno chiuse. Seguire le indicazioni del servizio di controllo e i soli percorsi illuminati.

TOKEN

Per acquistare cibo e bevande sarà necessario cambiare il denaro in token in apposite casse situate nelle Aree Comfort e nei punti bar all’interno dell’Area Concerto. Ogni token ha un valore di € 2 e non c’è minimo di acquisto. Sarà possibile utilizzare i token nelle Aree Comfort anche durante la fase di deflusso, fino a due ore dopo il termine del concerto.

