"Ma l'autore sono io. Queste multinazionali sono fuori di testa" scrive sui social il rocker di Zocca

Vasco Rossi ha raccontato che l’algoritmo di Facebook ha cancellato un video pubblicato sui suoi profili social. “Mi hanno bloccato il video di prima… del Tg2… Perché essendoci un pezzo della canzone Dillo alla luna dicono che ho violato i diritti d’autore, ma l’autore sono io”.

Il cantante di Zocca aveva rilanciato un servizio dedicato al suo tour negli stadi, che conteneva alcune note della sua canzone. Un episodio intercettato evidentemente dagli algoritmi di Meta, che ha cancellato il post. “Queste multinazionali – ha chiosato il rocker – oltre ad essere fuori dalla legge sono anche fuori di testa”.

Vasco Rossi quest’anno ha riunito 450.000 persone in 11 date in 5 città: da Rimini a Bologna, Roma, Palermo e Salerno. Vasco Live, il fantastico tour di tutte doppie date e del poker calato a Bologna, si è chiuso a Salerno, allo stadio Arechi sold-out per due sere, il 28 e il 29 giugno. Scaletta perfetta, fuochi d’artificio dappertutto e un brindisi a questo tour da emozioni a mille e soddisfazioni enormi. Sul palco No stop al divertimento con la band perfetta: scorribande tra Ie tre chitarre, il basso, la “pacca” di Matt, batterista eccezionale, i fiati e i cori perfettamente sincronizzati che vanno a creare I’incredibiIe mix di rock’n’ roll e puro divertimento che Vasco ha voluto creare quest’anno. “Con il mio popolo – li chiamo cosi i fan che sono cresciuti con Ie mie canzoni e che ora affollano gli stadi – condividiamo insieme una strada, la percorriamo insieme“, ha scritto il Kom sui suoi social. “Quest’anno l’autostrada mi ha fortunatamente fatto uscire a Rimini, stadio Romeo Neri, dove abbiamo portato un po’ gioia per l’Emilia Romagna, la mia Terra cosi sorridente e ferita, é stato un orgoglio per me, l’Emilia Romagna rinascerà”.

