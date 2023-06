Il Blasco: "Finalmente siamo pronti davvero, abbiamo rodato con il primo rientro ai live l’anno scorso e adesso siamo allenati per correre forte"

Vasco Rossi arriva (quasi) alla fine del tour, che quest’anno ha riunito 450.000 persone in 11 date in 5 città: da Rimini a Bologna, Roma, Palermo e Salerno. ‘Vasco Live’, il fantastico tour di tutte doppie date e del poker calato a Bologna, si chiude a Salerno, allo stadio Arechi sold-out per due sere, il 28 e il 29 giugno.

“E’ il tour della Vera Rinascita. Finalmente siamo pronti davvero, abbiamo rodato con il primo rientro ai live l’anno scorso e adesso siamo allenati per correre forte” dice il Blasco. “Con il mio popolo – li chiamo cosi i fan che sono cresciuti con Ie mie canzoni e che ora affollano gli stadi – condividiamo insieme una strada, la percorriamo insieme”, ha scritto il Kom sui suoi social. “Quest’anno l’autostrada mi ha fortunatamente fatto uscire a Rimini, stadio Romeo Neri, dove abbiamo portato un po’ gioia per l’Emilia Romagna, la mia Terra cosi sorridente e ferita, é stato un orgoglio per me, l’Emilia Romagna rinascerà”.

Dopo i quattro concerti a Bologna e le due notti all’Olimpico di Roma Vasco si è spostato in Sicilia, a Palermo, per un doppio concerto allo stadio Barbera. Ora il tour si chiuderà a Salerno: “Chiudo qui nella città a cui sono affettivamente legato da allora”.

