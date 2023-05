L'accusa per l'ex Pink Floyd è istigazione all'odio durante lo show a Berlino

La polizia tedesca ha aperto un’indagine nei confronti di Roger Waters per istigazione all’odio in merito alla divisa nazista indossata dall’ex Pink Floyd durante il suo concerto del 17 maggio sul palco della Mercedes-Benz Arena di Berlino. Una messinscena che nelle intenzioni dell’artista è di critica e parodia del Terzo Reich. Durante lo show del ‘This Is Not A Drill Tour’ appare poi un maiale con la stella di Davide e vengono equiparate Anne Frank e Shireen Abu Akleh, la giornalista palestinese rimasta uccisa dal fuoco israeliano in un raid in Cisgiordania nel maggio 2022. Waters è noto per le sue posizioni anti-israeliane e per il supporto al movimento di boicottaggio dello stato ebraico Bds. Ha poi definito “illegale ma provocata” l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, dicendo stop all’invio di armi a Kiev. Dopo la performance in Germania l’account Twitter dello Stato di Israele ha commentato: “Buongiorno a tutti quelli, tranne Roger Waters, che hanno passato la serata a Berlino (sì Berlino) sporcando la memoria di Anne Frank e di 6 milioni di ebrei assassinati durante l’Olocausto”.

