La polizia ha sequestrato 58 chili di droga che erano diretti in Belgio

La polizia antidroga peruviana ha sequestrato 58 chili di cocaina, contrassegnati dalla bandiera nazista, in pacchi che secondo le autorità erano diretti in Belgio. Il carico è stato trovato nascosto in un container che trasportava asparagi e sotto la nave “MSC ANISHA R”, battente bandiera liberiana, che aveva gettato l’ancora nel porto di Guayaquil, in Ecuador, secondo un rapporto della polizia ottenuto dall’Associated Press.

Le immagini della polizia mostrano che la droga era all’interno del sistema di ventilazione del container. La polizia antidroga peruviana ha riferito di aver trovato cocaina in pacchetti a forma di mattone con vari simboli strani, ma mai con la bandiera della Germania nazista (1935-1945). Il Perù è il secondo produttore mondiale di foglie di coca, secondo le Nazioni Unite, e il secondo produttore mondiale di cocaina, secondo la Drug Enforcement Administration (DEA) degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata