L'iconica regina del rock è morta a 83 anni

Fiori, omaggi e commozione sulla stella di Tina Turner sulla Walk of Fame di Hollywood. La regina del rock ‘n roll si è spenta nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera, a 83 anni dopo una lunga mallattia. A dare l’annuncio della morte dell’iconica cantante è stato il suo portavoce.

Da Jagger a Joe Biden, gli omaggi alla superstar

Dal frontman dei Rolling Stones Mick Jagger alla leggenda dell’Nba Magic Johnson, fino al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In molti hanno reso omaggio alla superstar della musica Tina Turner dopo la sua morte avvenuta. Jagger si è detto addolorato dopo aver appreso della scomparsa dell’amica Turner, con cui si era esibito nel 1985. Johnson ha postato su Twitter una foto con lui Turner, definendo il cantante uno dei suoi artisti preferiti di sempre. Erykah Badu ha detto che Turner era una “icona culturale”, mentre Alicia Keys la considerava una guerriera. “Sono così addolorata per la scomparsa della mia meravigliosa amica Tina Turner. Era davvero un’artista e una cantante di enorme talento. Era stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato tantissimo quando ero giovane e non la dimenticherò mai”, ha scritto Mick Jagger su Instagram. Turner si è esibita con Jagger durante uno spettacolo nel 1985 ed è stata in tour con la band negli anni ’60.

“Abbiamo perso una delle più emozionanti ed elettriche performer del mondo. Una leggenda assoluta su disco e sul palco. Era intoccabile. Condoglianze a Erwin e alla sua famiglia. La notizia più triste”, ha commentato sullo stesso social network Elton John. “Come dire addio a una donna che si è appropriata del suo dolore e del suo trauma e lo ha usato come mezzo per aiutare a cambiare il mondo? Attraverso il coraggio di raccontare la sua storia, l’impegno a mantenere la rotta nella sua vita, a prescindere dai sacrifici, e la determinazione a ritagliarsi uno spazio nel rock and roll per se stessa e per gli altri che le assomigliano, Tina Turner ha mostrato agli altri che vivevano nella paura come dovrebbe essere un bel futuro pieno di amore, compassione e libertà. Le sue ultime parole per me – per me – sono state: “Non mi hai mai imitato. Invece, hai raggiunto il profondo della tua anima, hai trovato la Tina che è in te e l’hai mostrata al mondo”. Terrò queste parole vicino al mio cuore per il resto dei miei giorni”, il ricordo dell’attrice Angela Bassett, che ha interpretato la Turner nel film del 1993 “What’s Love Got to Do With It”.

Mentre per il presidente Joe Biden, “oltre a essere un talento unico nel suo genere che ha cambiato per sempre la musica americana, la forza personale di Tina era notevole. Superando le avversità e persino gli abusi, si è costruita una carriera di rilievo e una vita e un’eredità interamente sue”.

