Il ricordo affidato a LaPresse: "Perdiamo grande interprete, show girl totale"

Addio a Tina Turner. “Tina l’ho conosciuta bene, Adriano Aragozzini la portò in Italia al mio ‘Luna Park’ nel 1977, e lei si innamorò subito del mio spettacolo. Era venuta per fare una sola puntata, fu contentissima e allora io le dissi: ‘Ma perché non rimani per altre puntate?’. E così fu, ogni volta era di una spontaneità e di una generosità artistica totale. Si cambiava sempre abito, non ho mai trovato una artista di quel calibro così disponibile e sensibile come lei”. Così Pippo Baudo ricorda a LaPresse Tina Turner, scomparsa all’età di 83 anni.

“Il mondo della musica perde una grande cantante e interprete. Una show girl totale, venne qui quando era in declino e con noi trovò occasione per rilanciarsi”, aggiunge Baudo, che nel 1977 a ‘Luna Park’ lavorò come vedette fissa del varietà del sabato sera della Rete 1, condotto da Pippo Baudo. La cantante fu ospite anche al Festival di Sanremo.

