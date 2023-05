Aveva 83 anni, era malata da tempo

Il mondo piange Tina Turner: la regina del rock è morta all’età di 83 anni. “Con lei – recita il comunicato del suo portavoce – il mondo perde una leggenda della musica e un modello”. La regina del rock ‘n roll, nata statunitense e naturalizzata svizzera, è stata una delle cantanti più amate al mondo, con una carriera lunga oltre mezzo secolo, difficile da sintetizzare. Nel 1967 è diventata la prima donna, artista afroamericana, ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone.

‘Private Dancer’, ‘Whats’ Love Got to Do with It’, ‘SImply The Best’ sono alcune delle sue hit più famose. Con ammiratori che vanno da Beyoncé a Mick Jagger, Turner è stata una delle rockstar di maggior successo al mondo, famosa per una serie di brani pop, rock e rhythm and blues. La sua scomparsa è stata definita una “perdita enorme” anche dalla Casa Bianca.

