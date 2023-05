È il primo di una serie di viaggi che il vertice dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo effettuerà

Giovedì 11 maggio si è svolta la prima visita ufficiale del Presidente dell’AGIS Nazionale, Francesco Giambrone, recentemente eletto, nella sede di AGIS lombarda. Si tratta del primo di una serie di viaggi che il vertice dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo effettuerà presso le unioni regionali di AGIS. “Quello di oggi è un incontro con tutti gli operatori che operano in ambito Agis nel territorio della Lombardia”, spiega Giambrone, che si è confrontato con i vertici regionali di AGIS, ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), Sezione Spettacolo dal vivo, ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) e ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante) presso la sede di AGIS Lombarda. “Credo che il senso più importante della giornata sia questo: bisogna rafforzare il legame progettuale, ideale e di stimolo al decisore pubblico e questo deve essere fatto in una dimensione di condivisione di idee, pensieri, progetti, strategie che deve venire dai territori”, le parole di Giambrone.

Nell’incontro sono stati affrontati temi essenziali per il mondo dello spettacolo e per le associazioni che lo rappresentano come le prospettive future del settore in vista del nuovo codice che lo andrà a regolamentare. Si è inoltre aperta una riflessione volta all’ottimizzazione dell’organizzazione interna e delle funzioni della sede centrale dell’AGIS con quella della regione Lombardia. Tra i vertici presenti anche il Presidente di AGIS lombarda, Domenico Dinoia, il Presidente della sezione lombarda di ANEC, Tomaso Quilleri e il Coordinatore della Sezione Spettacolo dal Vivo, Fiorenzo Grassi, nonché i Presidenti di ACEC don Gianluca Bernardini e ANESV Ferdinando Uga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata