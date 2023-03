Lo spettacolo 'Kurios - Cabinet of Curiosities' a Tor di Quinto fino al 29 aprile

(LaPresse) Dal 21 marzo al 29 aprile si tiene a Roma lo spettacolo ‘Kurios – Cabinet of Curiosities’ del Cirque du Soleil, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Lo spettacolo è in scena a Roma a Tor di Quinto, poi si sposterà a Milano a Piazzale Cuoco dal 10 maggio al 25 giugno. Questa produzione, la 35esima del Cirque du Soleil dal 1984, vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con la compagnia canadese da oltre 15 anni. Ecco le immagini realizzate con il drone in volo sopra al tendone.

