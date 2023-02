Chiusa la camera ardente, polemiche sui selfie con Maria De Filippi

Si è chiusa ieri, domenica 26 febbraio, la camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Palazzo Chigi ha indetto funerali solenni per oggi, presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma.

Alla camera ardente tantissime le persone che hanno portato il loro ultimo saluto a Costanzo, morto venerdì all’età di 84 anni. Polemiche per le persone che, in coda alla camera ardente, hanno chiesto alla vedova Maria De Filippi dei selfie: lei non si è tirata indietro nonostante il dolore del momento ma le scene riprese nei video hanno fatto il giro del web suscitando molto sdegno.

