E' proseguito per il secondo giorno in Campidoglio il lungo addio al giornalista morto venerdì a 84 anni

Sono continuati anche oggi gli omaggi di vip, ma anche di molta gente comune, a Maurizio Costanzo, morto venerdì a 84 anni. Alla camera ardente allestita in Campidoglio, anche oggi era presente la moglie Maria De Filippi. Nonostante l’evidente dolore per il lutto improvviso non si è sottratta ai saluti e alle strette di mano con le persone in fila. Qualcuno, evidentemente suo fan, si è spinto più in là arrivando a chiedere alla conduttrice addirittura dei selfie, accompagnati da stonati sorrisi, da postare sui social.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Maria Falcone a Domenica In: “Grazie a Costanzo”

Maria Falcone è intervenuta in collegamento telefonico con ‘Domenica In’ durante lo spazio dedicato al ricordo di Maurizio Costanzo: “Non potevo mancare perché volevo soltanto dire ‘grazie’ a Maurizio Costanzo. Grazie anche da tutta la società civile, perché nessuno ancora oggi si rende conto di quello che ha fatto Costanzo nella lotta contro la mafia. Lui – ha sottolineato la sorella del magistrato ucciso da Cosa nostra – rappresentava una tappa fondamentale con quelle trasmissioni di cui avete già visto alcuni filmati. Con quelle trasmissioni fece capire alla gente cos’era la mafia e la mafia da quel momento iniziò a morire perché inizio a perdere quel consenso che gli veniva dall’essere accettata dalla società, invece Costanzo fece comprendere che cos’era grazie anche alle parole di Giovanni e quindi io gli devo un grazie grandissimo”.

