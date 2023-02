Il conduttore tv alla camera ardente: "Mi diceva, stai attento"

Massimo Giletti alla camera ardente allestita in Campidoglio a Roma per Maurizio Costanzo, morto venerdì a 84 anni. “Ci siamo sentiti 3 settimane fa, era preoccupato per quello che facevo. Mi diceva: ‘Stai attento'”, le parole del conduttore tv.

