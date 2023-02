Soddisfatto il sindaco della città: "Non ricordo una tale partecipazione"

A Sanremo si respira di nuovo la stessa aria del pre-pandemia. Quando mancano ormai poche ore all’inizio della 73esima edizione del Festival, la quarta targata Amadeus, le strade sono di nuovo invase da centinaia di fan dei cantanti, che si assiepano lungo le vie della cittadina ligure nella speranza di poter vedere i loro beniamini, magari da vicino, o riuscire, i più fortunati, anche a scattarsi l’immancabile selfie. Comunque la folla è allegra e si respira una vera aria di festa, di cui ci si era un po’ dimenticati negli ultimi due anni segnati dalle restrizioni per il Covid.

“Non ricordo in questi anni di aver visto una tale partecipazione ancora prima dell’inizio, in tutta la provincia di Imperia non c’è un posto letto disponibile, chi sta cercando di venire a Sanremo si sta ora rivolgendo a Mentone, a Montecarlo”, dice, visibilmente soddisfatto, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Che sottolinea: “Nel 2021 e 2022 il lavoro fatto in una situazione tanto complessa è stato incredibile, e oggi si raccolgono i frutti”.

Frutti che si vedono nel pienone per case e alberghi, per i ristoranti, e i bar presi d’assalto a tutte le ore, e soprattutto intorno al cuore del Festival. Il Teatro Ariston è circondato dal ‘green carpet’, protetto dalle transenne, dietro cui in tantissimi si posizionano già dalla mattina presto per respirare il clima festivaliero, per riuscire a scorgere il passaggio di Amadeus, Gianni Morandi, delle co-conduttrici e soprattutto dei cantanti in gara.

Nell’attesa che la kermesse entri nel vivo, con l’entusiasmo che nei prossimi giorni accompagnerà inevitabilmente l’arrivo dei super ospiti, in particolare dei Black Eyed Peas e, sabato, del gruppo più atteso, i Depeche Mode, che tornano a Sanremo dopo 30 anni creando così un evento nell’evento. Uno spettacolo che finalmente si può tornare a seguire tutti insieme, senza più i limiti imposti da una pandemia che, soprattutto qui, ora appare più lontana.

