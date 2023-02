In Florida la prima del Boss: 2 ore e 41 minuti di rock'n'roll a 73 anni

A sette anni dall’ultimo tour mondiale Bruce Springsteen è ripartito mercoledì sera da Tampa in Florida con il primo show della serie di concerti internazionali per il 2023. Alla Amalie Arena il Boss, 73 anni, accompagnato dalla E Street Band e da fiati e cori, con 19 elementi sul palco, ha suonato per 2 ore e 40 minuti. Lo show si è aperto con ‘No Surrender’ e ha visto la performance di classici ma anche di brani dell’ultimo lavoro di intediti in studio, ‘Letter To You’. Il rocker del New Jersey è atteso in Italia tra maggio e luglio per tre concerti a Ferrara, Roma e Monza.

