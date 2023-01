Città blindata per il Festival, scatta il piano sicurezza

Quest’anno non c’è l’allerta Covid ma quando c’è da organizzare un evento importante come il Festival di Sanremo tutto il territorio entra in fibrillazione. E scatta il piano sicurezza, curato nei minimi dettagli dal Comune, in sintonia con Prefettura e Questura di Imperia. Le misure sono straordinarie. Ricalcano quelle messe splendidamente in atto nel 2020, l’ultimo Festival pre-pandemia. L’accesso alla “zona palco” di piazza Colombo sarà regolato da varchi presidiati e consentito fino al raggiungimento della capienza massima possibile definita dalla commissione di vigilanza pubblici spettacolo.

Sarà garantito l’accesso per abitazioni, uffici, attività commerciali (tutti già preventivamente informati); la stessa modalità verrà adottata in altre zone là dove si renda necessario. Saranno emesse opportune ordinanze sindacali per vietare nella “zona palco” di piazza Colombo e zone adiacenti durante la settimana del Festival la somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e l’utilizzo di spray urticanti.

Da domenica 5 febbraio nella “zona palco” di piazza Colombo sarà allestito un punto avanzato di primo soccorso. Dalle 8 di martedì 7 febbraio 2023 alle 2 di domenica 12 febbraio 2023 il parcheggio del Palafiori sarà chiuso. L’accesso al Palafiori sarà comunque sempre consentito agli abbonati, ai titolari di biglietto del Festival (entro le ore 19) e ai veicoli della produzione accreditati.

“Il Festival rappresenta un’occasione unica per la nostra città in termini di promozione e valorizzazione del territorio – sottolinea il sindaco Alberto Biancheri – ci aspetta una settimana ricchissima di eventi: ci sarà una sorta di Festival dentro al Festival, con i molteplici eventi nelle piazze e nelle varie location, dove residenti e turisti potranno assistere dal vivo alle esibizioni dei cantanti. Dietro tutto questo c’è un enorme lavoro preparatorio, e oltre a Rai e Rai Pubblicità desidero ringraziare Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine tutte, Polizia Municipale, dipendenti comunali, volontari, 118 e tutte le centinaia di persone che stanno lavorando per rendere possibile tutto questo”.

Grande schieramento di forze anche per quanto riguarda la polizia municipale. “I varchi saranno 9, tutta la viabilità sarà sotto controllo, tutte le nostre 60 unità scenderanno in campo per monitorare il territorio”, ha dichiarato a LaPresse il comandante Claudio Frattarola. Ai varchi i controlli saranno effettuati da carabinieri e poliziotti.

Mentre mercoledì mattina per l’ennesima volta Amadeus e Fiorello saranno insieme (e chissà quale altra sorpresa sveleranno), c’è da registrare che non si placano le polemiche sulla presenza di Zelensky a Sanremo, seppure in un discorso registrato. “Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara”. Lo dice il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus che aggiunge: “Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo“, spiega in un’intervista a ‘Chi’.

