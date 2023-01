L'annuncio del direttore artistico Amadeus, i Black Eyed Peas saranno gli ospiti internazionali nella serata di mercoledì 8 febbraio

Paola Egonu e Chiara Francini saranno co-conduttrici, ciascuna per una serata, del 73esimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore Amadeus, al Tg1, anticipando che la campionessa azzurra di pallavolo lo affiancherà il giovedì 9 febbraio, l’attrice invece venerdì 10. Francini ed Egonu si uniscono a Gianni Morandi, co-conduttore per tutto il corso della manifestazione, Chiara Ferragni, che accompagnerà Amadeus nella prima e nell’ultima serata, e la giornalista Francesca Fagnani, presente la sera dell’8 febbraio.

“Dopo tre anni Sanremo torna a ospitare i grandi nomi della musica internazionale”. Lo ha detto il direttore artistico e conduttore del 73esimo Festival di Sanremo, Amadeus, al Tg1, annunciando la presenza dei Black Eyed Peas, che hanno anche inviato un video di ringraziamento. “Mercoledì 8 febbraio – ha aggiunto Amadeus – faranno ballare l’Ariston e il pubblico a casa”.

Secondo quanto rivelato da Amadeus, i Black Eyed Peas saliranno sul palco dell’Ariston nella stessa serata in cui è prevista anche l’esibizione storica e inedita del trio composto da Albano, Ranieri e Morandi.

I Black Eyed Peas hanno vinto ben 6 Grammy Awards. Il loro ultimo album ‘Elevation’, uscito lo scorso novembre per Epic/Sony Music, contiene le hit “Simply The Best” con Anitta ed El Alfa, che al momento si trova nella Top 10 dell’Airplay radiofonico italiano, “Don’t You Worry” con Shakira e David Guetta, che conta oltre 200 milioni di stream e che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radio e della classifica italiana di Shazam, e la Top 10 dell’Airplay radiofonico europeo e della classifica globale di Shazam. Ad oggi i Black Eyed Peas hanno pubblicato una serie di album rivoluzionari, a partire da “Behind The Front” (1998) fino a “Bridging The Gap” (2000), “Elephunk” (2003), “Monkey Business” (2005), “The E.N.D.” (2009), “The Beginning” (2010), “Masters of the Sun, Vol. 1” (2018) e, più recentemente, “Translation” (2020) contenente le hit “Ritmo (Bad Boys For Life)” con J Balvin e “Mamacita” con Ozuna e J. Rey Soul, che hanno entrambe conquistato la certificazione doppio platino e la Top 5 dell’airplay radiofonico italiano. Hanno stabilito record impressionanti, con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti. Sono anche stati headliner del Super Bowl.

