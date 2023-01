Per la prima volta si esibiranno insieme sul palco dell'Ariston

Un vero e proprio evento che terrà incollati davanti agli schermi di Rai 1 appassionati e storici della musica. Per la prima volta trio inedito mai salito sul palco insieme: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi scelgono l’Ariston per raccontare i loro grandi successi di 50 anni di carriera alle spalle. A circa un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, Amadeus annuncia i tre super ospiti della seconda serata in programma l’8 febbraio.

“La notizia è molto importante: avevo già promesso che durante la settimana del festival tra gli ospiti ci sarebbero stati grandi cantanti italiani e lo confermo”, ha esordito il conduttore del Festival in diretta al Tg1. “Ma credo di aver combinato un guaio…”, ha quindi scherzato, lanciato tre video in cui ognuno dei grandi artisti lo ringraziava per averlo invitato da solo come superospite dell’8 febbraio. “Grazie per avermi invitato quale unico superospite.

Un’occasione per festeggiare i miei 4 volte 20 anni”, le parole di Al Bano, al pari di Ranieri e quindi è stata la volta di Morandi che candidamente aveva ammesso: “La gioia più grande è stata quando mi hai assicurato che sarò l’unico superospite della seconda serata del Festival”. Tre gag per immortalare un momento che sarà storico per tutti, per la prima volta nella storia del Festival, come ha spiegato anche il direttore artistico di Sanremo 73.

“Durante questo mese di gennaio potremo vederci più spesso — ha aggiunto Amadeus — perché manca poco più di un mese all’inizio del festival, esattamente il 7 febbraio. Ci sono notizie importanti da annunciare. Avevo detto che tra gli ospiti ci sarebbero stati grandi cantanti italiani, ed ho combinato un guaio”. La notizia arriva pochi giorno dopo aver sciolto le ultime riserve sulle due co-conduttrici del Festival, che saranno Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, oltre allo stesso Gianni Morandi.

Nell’ultimo periodo, il Festival aveva fatto parlare di sé invece per il rischio di un’esclusione della cantante Madame a seguito di un’indagine della procura di Vicenza con l’accusa di falso ideologico per aver usufruito di un green pass falso. Sull’argomento, Amadeus era stato chiaro e poco prima del concertone di Capodanno a Roma, dove l’artista veneta si è lo stesso esibita, aveva detto: “In questo momento dare un giudizio con ancora il panettone in bocca su una cosa così seria, mi sembra al contrario poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vedremo cosa accadrà da qui al festival. Sarebbe un vero peccato per il pubblico non ascoltare il suo brano”. La stessa Madame, pochi giorni fa dai social aveva dichiarato di essere stata “confusa dai complotti” e raggirata dai suoi stessi genitori, rivelando di aver iniziato a vaccinarsi, salvo poi cancellare tutti i post per lasciare che l’indagine faccia il suo corso”.

