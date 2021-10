Narcos: Messico

Il 5 novembre sarà visibile la terza e ultima stagione della serie tratta da “Narcos”, ma produttori e sceneggiatori pensano già a nuovi spin-off

Terza e ultima stagione per “Narcos: Messico 3”. La serie Netflix, visibile anche su Sky Q e Now Smart Stick, uscirà il prossimo 5 novembre. Si tratta degli ultimi episodi dello spin-off del celebre “franchise” di Narcos, di cui è stato appena rilasciato il trailer.

“Narcos: Messico 3”, la trama dell’ultima stagione

Cosa racconterà l’ultimo capitolo? Le prime due stagioni di “Narcos: Messico” erano ambientate negli anni ’80 e richiamavano fatti e episodi della “serie madre” mentre la nuova edizione riparte dagli anni ’90, quando la droga dilaga in tutto il mondo e il narcotraffico diventa un business gigantesco.

Si assisterà alla dissoluzione dell’impero di Miguel Ángel Félix Gallardo e a una nuova violentissima guerra per riprendere il controllo del Messico. La “nuova generazione” di boss con ferocia e crudeltà inaudite daranno vita a un’escalation di violenza per spazzare via i vecchi equilibri, facendo divenire lo spaccio di droga un’attività globale.

Nel cast di Narcos Messico, conferme per Alejandro Furth nel ruolo di Ramon Salgado; Lorenzo Ferro è Alex Hodoyan; José Zúñiga nel ruolo del generale Reboll; Diego Calva interpreterà Arturo Beltran Leyva; Kristen Lee Gutoskie nel ruolo di Dani; Alejandro Edda come Joaquín “El Chapo” Guzmán mentre Beau Mirchoff è ancora Steve Sheridan.

Presenti anche Scoot McNairy, l’agente della DEA Walt Breslin e José Maria Yazpik come Amado Carrillo Fuentes. Tra i nuovi nomi troviamo: Luis Gerardo Méndez che interpreterà Victor Tapia, un poliziotto di Juarez; Alberto Guerra ovvero Ismael “El Mayo” Zambada, uno dei nuovi narcotrafficanti; Luisa Rubino nei panni della giornalista Andrea Nuñez e Benito Antonio Martínez Ocasio nel ruolo di Arturo “Kitty” Paez, membro dei Narco juniors.

Secondo alcune indiscrezioni Wagner Moura, il celebre Pablo Escobar di Narcos, dovrebbe firmare la regia di due episodi della nuova serie. Altri rumors dicono che, dato il grandissimo successo della serie, produttori e sceneggiatori stanno pensando a diversi spin-off sul traffico illegale di droga.

