The Forgotten Battle

Il film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale è diretto da Matthijs van Heijningen Jr

Netflix ha condiviso il nuovo trailer di “The Forgotten Battle” (“La Battaglia Dimenticata”), film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che racconta la battaglia della Schelda. La pellicola, diretta dal regista olandese Matthijs van Heijningen Jr., arriverà sulla piattaforma il prossimo 15 ottobre. Nel cast del film, una produzione olandese e belga, ci sono Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Radder e Tom Felton (famoso per aver interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter).

The Forgotten Battle: trama e trailer

“The Forgotten Battle” è ambientato nel novembre 1944, sull’isola allagata di Walcheren, mentre migliaia di soldati alleati combattono contro l’esercito tedesco. “Un ragazzo olandese che combatte per i tedeschi, un pilota inglese e una ragazza zelandese legata alla resistenza contro la sua volontà sono costretti a fare scelte cruciali che hanno un impatto sia sulla propria libertà che su quella degli altri”, si legge in una descrizione ufficiale del film. Tre giovani vite diventano indissolubilmente legate e protagoniste di un film di guerra che racconta una storia poco conosciuta.

Matthijs van Heijningen Jr., 56 anni, è noto per aver diretto numerosissimi spot di successo per Toyota, Peugeot, Renault, Stella Artois e Pepsi. La sua prima prova alla regia cinematografica è arrivata nel 1996 con il corto “Red Rain”. Il regista olandese ha, inoltre, diretto poi il prequel de “La cosa”, famosa pellicola di John Carpenter.

