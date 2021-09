you

La serie tv sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 15 ottobre

Netflix ha pubblicato il trailer della serie tv “You”: visibile dal 15 ottobre, si preannuncia una terza stagione al cardiopalma. Nella seconda stagione, Joe Goldberg (Penn Badgley) si è trasferito a Los Angeles, ha assunto l’identità di Will Bettelheim e iniziato a pedinare Love Quinn (Victoria Pedretti) che però è psicopatica quanto lui. Nell’ultimo episodio, Love rivela a Will di conoscere il suo passato da brutale assassino e di aspettare un figlio da lui. La scena finale mostra il protagonista osservare attraverso il recinto il suo nuovo probabile obiettivo.

You: trama della terza stagione

Da qui riparte l’intricato “You 3”. Love e Joe accolgono il loro bambino e si trasferiscono in periferia per iniziare una vita tranquilla dopo aver seppellito alcune delle loro vittime fra cui Forty Quinn, il fratello di Love, che aveva scoperto la vera indole di Joe.

Ma neanche nella sonnacchiosa periferia Joe Goldberg può sfuggire alla sua vera natura e trova nella vicina di casa Natalie (Michaela McManus) la nuova ossessione senza sapere però che anche la donna ha un passato oscuro.

Il produttore esecutivo, Sara Gamble, durante una chat virtuale con la star dello show, Penn Badgley, ha rivelato: “C’è tanto da scoprire su quella vicina!”. Nel cast ci saranno volti nuovi: oltre Michaela McManus, vedremo Shalita Grant nei panni di Sherry, una “mamma-influencer” che finge di accogliere Love di buon grado nella comunità e Travis Van Winkle nel ruolo del ricco Cary, nuovo amico di Joe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata