X Factor 2021

Grandi novità per la nuova stagione: abolita la suddivisione in categorie e Ludovico Tersigni nuovo conduttore

Sono tante le novità di “X Factor 2021”, in onda dal 16 settembre su Sky Uno e NOW. Il talent show, prodotto da Fremantle, si trasforma e rinnova. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, passato in Rai, il nuovo conduttore è Ludovico Tersigni, tra i protagonisti della serie tv “Skam Italia” e grande appassionato di musica.

X Factor 2021: giuria e categorie

La giuria è composta ancora una volta da Emma, Hell Raton (grande rivelazione dell’anno scorso), Manuel Agnelli, Mika, ma il loro compito è rinnovato e strettamente collegato all’altra grande novità di quest’anno: l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor Italia, infatti, è la prima edizione al mondo a dire addio alla divisione per sesso, età e formazione musicale. Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi: le prime tre puntate di Audizioni; due serate con i Bootcamp e l’ultimo appuntamento con gli Home Visit.

La scelta dei 12 finalisti, tra solisti e band, sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. C’è una sola regola imprescindibile per i giudici nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare ai Live, in scena dal Teatro Repower di Assago (Milano), almeno un solista e almeno una band.

L’esordio sarà in simulcast su TV8, mentre dalla seconda puntata in chiaro “X Factor 2021” sarà trasmesso ogni mercoledì in prima serata. Anche quest’anno, la radio ufficiale è RTL 102.5. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata