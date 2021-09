Grande Fratello Vip:

Entrati i primi 14 vip, nessun televoto per ora. Puntata tutta al femminile con le prime scintille

“Abbiamo 22 persone con una storia straordinaria da raccontare. Non abbiamo una meta precisa, non sappiamo dove andremo a finire ma sapremo emozionarvi“. Alfonso Signorini ha aperto così la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i primi ingressi, nuovi personaggi e ritorni nella casa più spiata d’Italia, le donne sono state protagoniste della prima puntata, anche in nomination.

Subito nominate, infatti, le principesse Selassié e Manila Nazzaro, che però non sono andate al televoto: semplicemente si sono recate nella parte meno “comoda” della casa, per dormire nella Stiva. Una puntata emozionante e ricca di colpi di scena, fin dai primi ingressi.

Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo i primi a entrare

“Non so se devo entrare o scappare” ha detto Katia Ricciarelli, che ha varcato per prima la porta rossa, divertita e cantando. “Sono senza parole, da casa non sembra così bella”, ha detto. Emozionatissimo e sorridente Manuel Bortuzzo, che entrando ha lanciato un chiaro messaggio: “Credo di lasciare un segno. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo sia un grande inizio”, ha spiegato il nuotatore.

Grande Fratello Vip: Raffaella Fico, ritorno con show

È stato il turno, poi, di Raffaella Fico, che a 13 anni di distanza ha varcato nuovamente la soglia della casa del Grande Fratello dopo aver partecipato, nel 2008, all’ottava edizione del reality, condotto da Alessia Marcuzzi. La showgirl si è esibita in un balletto prima di entrare nella casa. Subito dopo è stato il turno di Aldo Montano che, prima di entrare, ha incontrato a sorpresa alcune giovanissime promesse della scherma. “Aldo, tu sei un idolo per tutti noi. Vogliamo essere come te da grande. In bocca al lupo”, gli ha poi detto il piccolo Adriano a nome di tutti. “Divertitevi, è la prima cosa”, il consiglio del campione olimpico.

Ecco le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Ingresso con “imprevisto” nella casa del Grande Fratello Vip per le tre sorelle Selassié, arrivate con tanto di set di trolley, mentre in moto ha raggiunto la porta rossa Alex Belli. Per loro ingresso attraverso il tremendo tunnel, poi l’arrivo nella Mistery dove ad attenderle c’era Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione, che conosce da tempo le tre principesse.

Francesca Cipriani da brivido sull’altalena

Subito dopo c’è stato l’ingresso di Amedeo Goria e Francesca Cipriani. Anche per quest’ultima ingresso con brivido, a dondolo su un’altalena sospesa. È risaputo che la showgirl soffre di vertigini e per varcare la porta rossa è stata costretta ad affrontare questa sua paura, restando sospesa una parte della puntata.

Subito dopo è toccato all’influencer Soleil Sorge, in abito lungo e sorridente. Per lei un ingresso, anche in questo caso a sorpresa, con un suo “ex”, Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano. I due, dopo qualche attimo di “gelo”, hanno varcato la soglia della porta rossa. Durante il primo giro di nomination subito scintille tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, che si sono rivolte “complimenti” poco carini, tanto che Alex Belli e Aldo Montano, per stemperare gli animi, hanno provato a scappare subito dalla casa.

Gli ultimi quattro concorrenti a entrare al Grande Fratello Vip sono stati Carmen Russo, che affronta nuovamente questa avventura, e Manila Nazzaro, seguite da Tommaso Eletti e Ainett Stephens. Per Eletti, il più giovane della casa, si tratta di una sfida per farsi conoscere meglio dopo la breve esperienza a “Temptation Island”. Tommaso e Ainett sono stati gli ultimi a entrare nella casa passando attraverso la Stiva.

Adriana Volpe subito protagonista

Tra le opinioniste in studio Adriana Volpe si è fatta subito notare, grazie anche ad Alfonso Signorini che, all’ingresso di Manila Nazzaro, ha ricordato i tempi di “Mezzogiorno in Famiglia”, quando l’ex Miss Italia fu sostituita in extremis proprio da Adriana Volpe. “Lo sai che il cambio mi fu comunicato successivamente. Un tuo tweet mi ha fatto dispiacere”, ha spiegato Manila che ha poi elogiato la sincerità di Adriana, dimostrando che l’episodio è acqua passata.

Quattrodici vip, dunque, hanno inaugurato la casa del Grande Fratello Vip. Dopo un primo giro di nomination, tutto al femminile, le principesse Selassié e Manila Nazzaro sono state le nominate. Niente televoto, però, solo l’invito a dormire nella Stiva. L’ex Miss Italia è stata poi salvata e Jessica, Clarissa e Lulù hanno potuto scegliere Alex Belli da portare con loro. Venerdì 17 settembre, nella seconda puntata in onda su Canale 5, entreranno i vip restanti: Davide Silvestri, Nicola Pisu, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Andrea Casalino, Samy Youssef e Jo Squillo.

