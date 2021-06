Harrison Ford (Indiana Jones) e Karen Allen (Marion Ravenwood) sul set di 'I predatori dell'arca perduta'

Il primo capitolo della saga cinematografica con Harrison Ford usciva nelle sale italiane il 12 giugno 1981. Un documentario ne ripercorre la storia

Indiana Jones compie 40 anni. Era il 12 giugno 1981, infatti, quando ‘I predatori dell’arca perduta‘ approdava nei cinema italiani. E, mentre è stato appena aperto il set del quinto capitolo della saga, un documentario su ARTE.TV ne ripercorre storia e genesi.

‘Indiana Jones: alla ricerca della saga perduta‘ cuce interviste e storia del cinema per ripercorrere genesi e successo di un protagonista indiscusso dell’immaginario collettivo. Il documentario è disponibile in streaming gratuito e sottotitolato in italiano. Co-diretto da Clelia Cohen e Antoine Coursat e disponibile online fino al prossimo 12 luglio, è una cavalcata che ripercorre i fattori che portarono Harrison Ford, reduce da ‘Guerre Stellari‘, a vestire i panni dell’archeologo avventuriero.

Harrison Ford, da Guerre Stellari a Indiana Jones

Si parte dal 1977. Hawaii, una spiaggia e due amici, George Lucas e Steven Spielberg, con il chiodo fisso di riportare in auge il genere del cinema d’avventura con cui sono cresciuti. Gusto citazionistico, influenze noir e spy, effetti speciali a catena e ritmi narrativi in bolla: la ricetta per un successo garantito.

Il documentario mescola mezzi espressivi, interviste, stralci di film e montaggio. Non solo per celebrare, con corredo di aneddoti e chicche, Henry Walton Jones Jr., per gli amici Indiana, ma anche per leggere tra le righe le motivazioni alla base di un successo.

La quinta di Indiana Jones

Il nuovo Indiana Jones, il quinto della serie, per ora non ha ancora titolo. Si sa che Harrison Ford avrà accanto Mads Mikkelsen, Phoebe Waller Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann.

James Mangold sarà dietro la macchina da presa al posto di Steven Spielberg, che resta comunque coinvolto nella produzione. Tornerà anche John Williams, che ha lavorato a tutte le colonne sonore della saga.

I particolari della trama sono ancora top secret, mentre l’uscita nelle sale è in calendario per il 29 luglio 2022. I primi 4 film della serie hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari al box office globale.

