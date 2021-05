Hande Erçel

L'attrice turca, sul set della soap in onda dal 31 maggio su Canale 5, ha trovato il successo. E anche l'amore...

Hande Erçel, 27 anni, è la protagonista femminile di “Love is in the air“, la nuova soap al via dal 31 maggio su Canale 5. La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30.

Con Can Yaman, Kerem Bürsin, Demet Özdemir e Özge Gürel, Hande è una dei 5 moschettieri (o meglio, 2 moschettieri e 3 moschettiere) che dalla Turchia hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Chi è Hande Erçel

Un successo, quello di Hande Erçel, confermato anche dal suo profilo Instagram, con i quasi 22 milioni di follower. Su Twitter, invece, ne ha più di 500mila.

Nata a Bandirma (Turchia) il 24 novembre 1993, quindi sotto il segno del Sagittario, ha perso sua madre a causa di un cancro quando era ancora molto giovane. Papà commerciante, ha una sorella maggiore, Gamze, attrice e designer molto nota in Turchia.

Hande Erçel è cresciuta con i nonni che sognavano per lei una carriera come medico. La bellissima attrice si è invece laureata in Arte e ha iniziato a lavorare presto come modella conquistando il titolo di Miss Turchia nel 2012, per poi dedicarsi esclusivamente alla recitazione dal 2014. Capacità, bellezza e un’aura glamour le hanno permesso di conquistare il titolo di Top Beauty World 2020.

Si sa che Hande vive a Istanbul in una meravigliosa villa dall’altissimo valore. Ha avuto importanti relazioni con il collega Ekin Mert Daymaz e con l’imprenditore Mehmet Dinçerler e una frequentazione con il cantante Murat Dalkılıç. Un legame, quest’ultimo, giunto a un passo dalle nozze prima della rottura definitiva.

Hande Erçel e Kerem Bürsin coppia anche nella vita?

Si era vociferato sul fatto che Kerem, il protagonista maschile di “Love is the air“, avesse conquistato il cuore di Demet Ozdemir, la Sanem Aydin di “Daydreamer – Le ali del sogno”. Ma gli scatti pubblicati sui social da Hande e Karem la scorsa primavera hanno fugato ogni dubbio: sono fidanzati.

La trama di “Love is the air”

Eda (Hande Erçel) è una giovane studentessa che frequenta l’Università di Architettura grazie a una borsa di studio finanziata da Serkan (Kerem Bürsin), un ricco imprenditore. La storia prende il via quando, durante una riunione, Eda si scaglia contro Serkan accusandolo di aver tagliato i fondi per i suoi studi. L’uomo le propone un accordo: si impegnerà a pagarle tutte le spese universitarie se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi con l’obiettivo di ingelosire la sua ex. L’accordo sarà solo l’inizio della frequentazione tra i due che, nonostante le differenze, con il passare del tempo capiranno di provare dei sentimenti reali l’uno verso l’altro. Ma quando tra Eda e Serkan le cose sembreranno prendere una piega positiva, tanti personaggi ed eventi si opporranno al loro lieto fine….

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata