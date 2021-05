Kerem Bürsin

Chi è l’attore turco presto protagonista della nuova serie ‘Love is in the Air’ su Canale 5

Kerem Bürsin, nato a Istanbul in Turchia il 4 giugno del 1987, è conosciuto per i numerosi ruoli interpretati in serie tv e film. Gli spettatori italiani lo vedranno presto su Canale 5 nel ruolo del ricco Serkan Bolat nella soap turca ‘Love is in the Air’.

‘Sen Cal Kapimi’, questo il titolo originale della serie, promette di prendere il posto nel cuore delle adoratrici di serial come ‘Daydreamer-Le ali del sogno’, trampolino di lancio di quel Can Yaman di cui Bürsin pare essere degno erede.

Kerem Bürsin ricco e spietato in ‘Love is in the Air’

Kerem Bürsin, nella romantica serie ambientata a Istanbul, sarà al fianco di Hande Ercel che interpreterà la giovane Eda.

Ecco un riassunto della trama. Eda è una giovane studentessa che frequenta l’università di architettura grazie a una borsa di studio finanziata da Serkan, un ricco imprenditore.

La storia prende il via quando durante una riunione Eda si scaglia contro Serkan accusandolo di aver tagliato i fondi per i suoi studi. L’uomo le propone un patto: si impegnerà a pagarle tutte le spese universitarie se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi con l’obiettivo di ingelosire la sua ex.

L’accordo sarà solo l’inizio della frequentazione tra i due che, nonostante le differenze, con il passare del tempo capiranno di provare dei sentimenti reali l’uno verso l’altro.

Ma quando tra Eda e Serkan le cose sembreranno prendere una piega positiva, tanti personaggi ed eventi si interporranno al loro lieto fine….

Tra la Turchia e il Texas

Kerem, che ha vissuto in diversi Paesi, a 12 anni si trasferisce in Texas e durante il liceo comincia ad appassionarsi di cinema e teatro, particolarmente durante l’ultimo anno quando, in occasione di una rappresentazione, si mette in luce ricevendo diversi premi tra cui quello di miglior attore del Texas.

Dopo il liceo si trasferisce a Boston per studiare Marketing e Comunicazione all’Emerson College portando avanti l’interesse per il teatro che coltiverà partecipando a diverse rappresentazioni.

I veri primi passi da attore li muove nel 2006 quando emigra in California ed esordisce sul grande schermo con il film ‘Thursday’, cui seguono diversi cortometraggi e un ruolo come co-protagonista nella serie tv ‘Sharktopus’.

Dopo gli anni vissuti a Los Angeles l’attore torna in Turchia e comincia a costruire nel Paese d’origine le basi della sua carriera, ottenendo un ruolo da protagonista nella serie ‘Günesi Beklerken’ e partecipa, sempre come protagonista, allo show ‘Seref Meselesi’.

Ma è il ruolo dell’affascinante Serkan Bolat quello che gli permette di raggiungere la vera notorietà, oltre ai numerosi spot pubblicitari in uno dei quali compare al fianco della ex compagna Serenay Sarikaya.

Kerem il rubacuori

Sull’argomento “affari di cuore” l’attore è molto riservato, anche se si sa che al suo fianco ha avuto soprattutto colleghe. Come Yagmur Tanrisevsin, bellissima attrice e designer. Dopo la rottura con Tanrisevsin, Kerem si è legato come detto a Serenay Sarikaya, anche lei attrice, modella e testimonial di diversi brand oltre che Donna dell’anno e testimonial GQTurkey nel 2014.

Dopo questa ultima relazione l’attore pare essere tornato single anche se alcune indiscrezioni lo vogliono nel cuore dell’attrice Demet Ozdemir, ballerina turca, diventata molto popolare in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydin proprio in ‘Daydreamer – Le ali del sogno’. La stessa Demet Ozdemir che il gossip voleva intima di Can Yaman, voce smentita dai due che hanno sempre parlato di una semplice, ma bella amicizia.

Nessuno dei due però ha mai confermato la relazione soprattutto perché Kerem sembra volersi dedicare in questo momento essenzialmente al lavoro.

Nonostante la riservatezza, Kerem Bürsin è comunque molto attivo sui social, dove solo su Instagram ha 7,8 milioni di follower.

