Can Yaman e Diletta Leotta

Prosegue la love story, intanto l'attore approda su Canale 5 con Mr. Wrong - Lezioni d'amore

È innegabile, il gossip del momento sono ancora loro, Can Yaman e Diletta Leotta, accompagnati dalla loro tormentata love story. Dopo le recenti voci di crisi che li riguardavano, Can e Diletta sono stati immortalati di nuovo insieme per le strade di Roma, confermando di fatto che tra di loro non ci sarebbe alcuna rottura. Dopo il video di qualche giorno fa sui social di lei, è adesso l’attore turco a sottolineare come la loro sia una storia seria.

Nelle ultime settimane, infatti, Diletta si è ritrovata al centro del gossip per una sua presunta relazione con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma e vicepresidente del Club giallorosso, lasciando ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. La foto galeotta è stata pubblicata dalla rivista Oggi a fine aprile scorso, ma stando ai rumors sembra che sia stata scattata lo scorso 20 dicembre.

Diletta Leotta, nessuna relazione con Ryan Friedkin

In un post pubblicato nei giorni successivi sul suo account Instagram, però, la conduttrice di Dazn aveva fatto un riferimento che sembrava proprio indirizzato a Friedkin: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”.

Diletta Leotta e Can Yaman: “La storia d’amore è vera”

Accuse dunque rispedite al mittente da Diletta, che ha precisato di non avere nessuna relazione “clandestina” e, anzi, di essere innamorata solo di Can Yaman: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business“, ha raccontato Diletta Leotta a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ritirando il Tapiro fuori dallo stadio San Siro di Milano.

Can Yaman, uno che con il cuore non scherza

Dal canto suo l’attore turco, descritto come “uno che con il cuore non scherza” e che se intraprende una relazione lo fa seriamente, alla rivista “Nuovo Tv” ha confermato di avere delle “intenzioni molto serie” nei confronti della fidanzata, tanto da voler dimostrare di essere lui l’uomo giusto per lei. E chissà che non sia stato proprio il troppo entusiasmo a “frenare” la conduttrice. Intanto, in attesa di scoprire quali saranno i progetti futuri della coppia Can-Diletta, l’attore si prepara a debuttare su Canale 5 con una nuova serie televisiva, Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

