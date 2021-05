Vin Diesel

La star racconta in un video la magia del grande schermo. In attesa del nono capitolo della saga 'Fast & Furious'

Vin Diesel descrive la magia del cinema in un emozionante video. In attesa del nono capitolo di ‘Fast & Furious’, saga che ha incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, il quale sarà in sala da mercoledì 18 agosto.

Un Vin Diesel quasi romantico

Scendendo da una macchina nel bel mezzo del nulla, l’attore americano, 53 anni, ci ricorda che da più di 100 anni viviamo l’emozione di condividere un grande spettacolo sul grande schermo. Ricorda i lunghi mesi del lockdown e il fatto che mentre giravano ‘Fast and Furious 9’ le città fossere vuote e l’atmosfera sospesa. Ora però che forse la pandemia ha allentato la morsa è tempo di tornare al cinema.

Ecco le sue parole: “Ne è passato di tempo. Le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messo ha dura prova, ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di cento anni, c’è un luogo dove tutti ci riuniamo per divertirci, per evadere, andare in posti sempre nuovi: il cinema. Nulla è paragonabile al momento in cui si spengono le luci, si accende il proiettore e cominciamo a sognare. Dopo essere stati soli così tanto, ti manca la vecchia vita. E’ ora di tornare a stare ancora insieme. A sorridere, a esultare. Siamo pronti a farlo di nuovo. Perché non c’è un ritorno migliore del cinema”.

