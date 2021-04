Fast and Furious 9

In estate nelle sale il nuovo capitolo della saga con Vin Diesel

Più veloce e furioso della pandemia, Fast and Furious 9 sarà nelle sale italiane dal 12 luglio (e in quelle USA dal 25 giugno).

Nono capitolo della saga inaugurata nell’ormai lontano 2001, FS9 (titolo alternativo del film) è diretto da Justin Lin.

Riassunto delle puntate precedenti

Dominic Toretto, detto Dom (Vin Diesel) è un mago dei motori che organizza corse clandestine e furti spettacolari. Sulle sue tracce si mette l’agente FBI Brian O’Conner (Paul Walker, morto nel 2013). Brian s’infiltra nella banda di Dom, ma alla fine invece di arrestarlo lo aiuta a fuggire.

Nel corso degli anni, le storie del ciclo hanno allargato il numero dei personaggi. Sono state inglobate star del cinema d’azione come Kurt Russell, Dwayne Johnson, Jason Statham. Ma anche premi Oscar come Charlize Theron ed Helen Mirren.

Anche le trame sono cambiate: oltre alle rapine si parla di spionaggio informatico. Dal film numero 8 la “famiglia” di Dom deve infatti fronteggiare la cyber criminale Cipher (Charlize Theron).

La trama di Fast and Furious 9

Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dai guai con Letty e suo figlio, il piccolo Brian. Ma sa che il pericolo si nasconde sempre proprio dietro l’angolo.

Questa volta, Dom dovrà affrontare i peccati del suo passato se vuole salvare coloro che ama di più. Il suo equipaggio si unisce per fermare un complotto sconvolgente. A guidarlo il più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che che abbia mai incontrato. Un uomo che è anche il fratello perduto di Dom, Jakob (John Cena).

E non finisce qui

Nei piani della produzione, rallentati ma non stoppati dalla pandemia, ci sono almeno altri 2 capitoli. Fast and Furious 10 e Fast and Furious 11 dovrebbero completare il ciclo nei prossimi anni. Ma non è detto che, visto il successo costante, la saga non sia destinata a continuare ancora a lungo.

