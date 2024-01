Dalla versione di Latino, con un brano di Seneca, al classico fino ai problemi sullo studio delle funzioni allo scientifico

Oggi sono state stabilite le materie per le seconde prove della maturità 2024. Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Ma quali sono state le prove dell’anno scorso? Latino al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico, al liceo linguistico, una prova in lingua inglese. Per l’alberghiero scienza e cultura dell’alimentazione, per il liceo artistico potrebbero esserci discipline pittoriche e scultoree, o discipline progettuali di design.

‘Mancava’ dal 2017 dai banchi degli esami di maturità e l’anno scorso è tornato: ai ragazzi dei licei classici, alle prese con la versione di Latino, è stato proposto un brano di Lucio Anneo Seneca, tratto dall’opera epistolare ‘Lettere morali a Lucilio’. Per gli scientifici, invece, dal Ministero dell’Istruzione sono arrivati due problemi sullo studio delle funzioni, problemi tradizionali, senza riferimenti a casi reali come invece accaduto in passato (basti ricordare, uno su tutti, la ruota quadrata del 2017).

Otto in totale i quesiti posti ai ragazzi di matematica, geometria e algebra. Diversi quesiti riguardano l’analisi matematica, dal Teorema di Rolle, allo studio degli zeri di una funzione. Il dado truccato, invece, è stato proposto per lo studio delle probabilità.

Al liceo linguistico la seconda prova, per la lingua inglese, era incentrata su un brano tratto dal romanzo “Elizabeth Finch” di Julian Barne. La seconda parte della traccia chiedeva ai ragazzi di produrre due testi da 300 parole ciascuno, uno dei quali a partire da una citazione di Barak Obama. Al liceo delle Scienze umane due tracce: una su Vittorio Bachelet, l’altra sul filosofo Edgar Morin.

