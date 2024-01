Il ministro dell'Istruzione a margine di una visita alla scuola di formazione Galdus a Milano: "Successo straordinario"

Da settembre 2023 sono stati introdotti in via sperimentale i docenti tutor e i docenti orientatori: due figure pensate per accompagnare gli studenti delle scuole superiori nella costruzione del loro percorso in campo scolastico e professionale. “Il tutor è stato un successo straordinario, perché il 99% dei docenti hanno aderito al tutor. Il 99% dei tutor e il 96% degli orientatori sarà coperto. È la personalizzazione della formazione su cui noi puntiamo parecchio”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a margine di una visita alla scuola di formazione Galdus a Milano. Il titolare del dicastero poi ha parlato del progetto di ridurre a quattro gli anni di studio negli istituti tecnici. “Non si tratta di una mera riduzione del programma. Si tratta di programmi nuovi, puntiamo, come si fa in Germania, Svezia, Svizzera e Austria, sulla qualità piuttosto che sulla quantità”, ha aggiunto.

