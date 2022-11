La proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito anticipata in un'intervista

Niente più cellulari in classe durante le lezioni. E’ la proposta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, anticipata in un’intervista di Monica Setta, nel programma ‘Il Confronto’ in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30. “Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione”, ha detto Valditara. La proposta, come riporta Rainews24, va nella direzione di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni.

Solo ieri il ministro dell’Istruzione aveva annunciato l’intenzione di togliere il reddito di cittadinanza a chi non adempie agli obblighi scolastici.

