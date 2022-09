Il presidente dell'azienda: "Necessari giovani con questa formazione"

(LaPresse) – “Leonardo come azienda ha voluto e sostenuto questo progetto di ‘liceo digitale’ e siamo pronti a portarlo in altre scuole”. Lo ha sottolineato il Presidente di Leonardo, Luciano Carta, alla presentazione del primo ‘Liceo Digitale’ d’Italia, il ‘Matteucci’ di Roma, scuola pilota del progetto realizzato da Leonardo in sinergia con la scuola ed il ministero dell’Istruzione. “Leonardo è un’azienda con una dimensione geopolitica e necessita di giovani con una formazione come quella che viene data in questo istituto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata